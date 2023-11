Lufthansa A350-piloot ruziet met luchtverkeersleiding

Piloten op een Airbus A350 van Lufthansa ruzieden vlak voor de landing in San Francisco met de luchtverkeersleiding.

Het betrof vlucht LH458 die 16 oktober dit jaar vanuit München vertrokken was. Na een vlucht van ongeveer elf uur naderde de A350 haar bestemming. De luchtverkeersleiding meldde echter aan de vliegers dat zij een visual approach moesten uitvoeren. De piloten reageerden dat in de bedrijfsvoorschriften van Lufthansa staat dat die naderingen ’s nachts niet uitgevoerd mogen worden. Op dat moment was het rond de klok van 20:30 uur lokale tijd. Daarop antwoordde de luchtverkeersleider dat vertraging te verwachten viel. Boven San Francisco kwam de A350 in de wacht en cirkelde meerdere keren rond.

Onenigheid

De piloten moesten rondjes blijven vliegen. Dat werd vervolgens nog eens met tien en later wederom met vijf minuten verlengd. Daar was de A350-vlieger niet over te spreken. ‘Als we niet snel kunnen landen, moeten we een brandstofnoodtoestand afkondigen’, zei hij op de ATC, blijkt uit opnames van VASAviation. Daarom vroeg de luchtverkeersleiding naar welke alternatieve luchthaven zij zouden willen vliegen. De vliegers gaven aan op Oakland, een vliegveld aan de andere kant van San Francisco Bay, te willen landen. Nadat de luchtverkeersleider vroeg of er nog specifieke instructies nodig waren voor de A350, steeg de spanning. ‘Eh, nee. Wat is hier het probleem?’, reageerde de piloot.

Na meerdere rondjes en een onenigheid week de A350 uit naar Oakland © Flightradar24.com

Einde gesprek

Dat schoot bij de luchtverkeersleiding in het verkeerde keelgat. ‘Ik kan dit gesprek niet met je voeren. Of je wijkt uit naar Oakland of je blijft in de wacht’, aldus de luchtverkeersleider. Lufthansa A350-piloot: ‘Oké, je hebt me tien minuten beloofd, die zijn vier minuten geleden verstreken. Dus hoeveel minuten zal het nog duren?’, reageerde de vlieger. Hierop beëindigde de luchtverkeersleiding het gesprek. Uiteindelijk landde de A350 op Oakland. Daar vertrok de machine na een tankstop van 45 minuten alsnog naar de aanvankelijke bestemming. Enkele weken later botste de luchtverkeersleiding van San Francisco opnieuw met een piloot, dit keer van Qatar Airways.