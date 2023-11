Boeing 787 rijdt lichtmast omver

Een Boeing 787-9 van Air France botste tegen een lichtmast op Raleigh-Durham International Airport in de Verenigde Staten. De linkervleugel van het toestel raakte beschadigd.

Het voorval vond vrijdag plaats. De Air France 787, registratie F-HBRE, was net gearriveerd uit Parijs toen die de lichtmast omver reed. Al snel bleek dat de linkervleugel beschadigd was en het toestel daarom niet terug naar Franse hoofdstad kon vliegen. De machine staat nog altijd op de luchthaven in de VS. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren, al lijkt het er op dat de piloot een inschattingsfout maakte tijdens het taxiën.

Het toestel betrad een taxibaan met drie verschillende taxilijnen die naar gates leiden. De twee buitenste lijnen zijn bedoeld voor kleinere vliegtuigen, zoals de Embraer 190 en CRJ-900. De middelste lijn wordt enkel gebruikt door grotere toestellen. Waarschijnlijk volgde de flight crew van de Air France-vlucht de linkertaxilijn terwijl ze de middelste moest volgen. Air France 787-9 hits a light pole while taxiing at Raleigh-Durham International Airport, causing damage to its left wing. The aircraft is still on the ground since the incident on Friday.



📷 thatcrazycaniac pic.twitter.com/bR2oIPCtUq— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2023

Fouten

Het komt vaker voor dat vliegtuigen botsen met lichtmasten op luchthavens. In de meeste gevallen maakt een van de piloten een inschattingsfout en betreedt de verkeerde taxibaan. Zo reed Boeing 777-300ER van Eva Air in 2017 twee lichtmasten omver op Pearson International Airport in Toronto. Uit onderzoek bleek dat de piloot de verkeerde taxibaan volgde. Twee jaar later ging een Boeing 777 van de Angolese airline TAAG op de luchthaven van Porto onbedoeld rollen. Het toestel raakte daarbij een lichtmast en een betonnen afscheiding.