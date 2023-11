KLM Flight Academy voert geluidsbelevingsvlucht uit

In augustus maakte de KLM Flight Academy bekend nieuwe vliegtuigen te bestellen. Afgelopen weekend konden omwonenden kennis maken met het nieuwe toestel tijdens een belevingsvlucht.

De KLM Flight Academy organiseerde zaterdagochtend een belevingsvlucht. Omwonenden en geïnteresseerden kregen zo de mogelijkheid het vliegtuig te leren kennen, met name waar het de geluidsproductie betreft. Als eerste steeg een Socata TB20, registratie PH-MLL op. Dit toestel is momenteel in gebruik bij de vliegschool en staat in de omgeving bekend als een lawaaiig vliegtuig. De TB20 vloog vervolgens over de bezoekers om een goede indruk te geven van de geluidsproductie.

Na de demonstratie van de PH-MLL was het de beurt aan het nieuwe vliegtuig dat in 2024 door de KLM Flight Academy in gebruik wordt genomen, de Diamond DA-40ng. De machine, registratie PH-HLC, was opgestegen vanaf Lelystad Airport en vloog evenals de TB-20 twee keer over de bezoekers. Een van de aanwezigen Anton Reijntjes, woonachtig in het nabijgelegen Glimmen, vertelde veel hinder te ondervinden van het geluid van de oudere Socata-vliegtuigen. ‘Die nieuwe zijn stiller, dus dat is wel een voordeel’, aldus Reijntjes tegen Dagblad van het Noorden. Volgens Meiltje de Groot, Directeur van Groningen Airport Eelde, is de DA-40ng tien decibel stiller dan de TB20. Dat is tot wel drie keer de helft minder geluid. Op 9 december organiseert de vliegschool een nieuwe belevingsvlucht op de Groningse luchthaven.

Elektrisch

De KLM Flight Academy heeft de ambitie om ‘binnen een aantal jaren met de eenmotorige vloot volledig elektrisch te kunnen vliegen’. De vliegschool heeft dan ook een optie openstaan voor de aankoop van veertien elektrische vliegtuigen van het Amerikaanse Bye Aerospace. Een deel van de lesvluchten wordt overigens al elektrisch uitgevoerd in samenwerking met de E-Flight Academy op Teuge.