KLM-topvrouw over nieuwe Schiphol-topman

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, kijkt uit naar de komst van de nieuwe Schiphol-topman Pieter van Oord.

Per 1 juni 2024 neemt hij het stokje over van Ruud Sondag die tijdelijk de CEO van de Amsterdamse luchthaven was. Van Oord geeft sinds 2008 leiding aan de Koninklijke Van Oord, een internationale maritieme aannemer die zich bezighoudt met baggeren, offshore en olie, maar ook met het aanleggen van kabels voor windparken op zee. ‘Hij heeft enorm veel bestuurlijke ervaring en is gewend te werken in een complexe operationele omgeving’, spreekt de CEO van KLM vol lof over de nieuwkomer bij Noordhollands Dagblad. Daarnaast is Van Oord lid van de raad van toezicht van het Nationale Park De Hoge Veluwe en president-commissaris bij de Rotterdamse Kuip, het stadion van Eredivisieclub Feyenoord.

Toekomst Schiphol

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Schiphol naartoe gaat. Waar het vorige kabinet pleitte voor een krimp van de luchthaven, die uiteindelijk (voorlopig) geen doorgang vond, is de PVV, de grootste politieke partij van de afgelopen verkiezingen, juist voor een verdere groei van Schiphol. Hoewel mogelijk de komende jaren een andere koers gevaren kan worden, is Rintel van mening dat met ‘hem (Van Oord, red.) en alle andere belanghebbenden gekeken moet worden hoe de toekomst van de Nederlandse luchtvaart vormgegeven wordt’. Sondag was juist een voorstander van een krimp van het vliegveld. ‘Schiphol is de brug tussen Nederland en de rest van de wereld die we als land nodig hebben om onze internationale ambities waar te maken’, zegt de KLM-topvrouw.