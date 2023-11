Weeze profiteert van privéjet-verbod

Eindhoven Airport is de tweede Nederlandse luchthaven met plannen om privéjets volledig te verbieden. Luchthaven Weeze geeft aan de ontwikkelingen nauw in de gaten te houden.

Eindhoven Airport maakte begin november nieuwe groene plannen bekend. Zo worden vanaf 2026 geen fossiele privévluchten meer toegestaan op de luchthaven. Voor groen aangedreven privévluchten is in de toekomst wel ruimte, maar die zijn nog niet beschikbaar. Behalve Eindhoven wil ook Schiphol Airport zakenjets weigeren. Het verbieden van privéjets moet het gebruik van dergelijke vliegtuigen ontmoedigen. In verhouding stoten ze per passagier namelijk veel meer CO2 uit dan een commerciële vlucht.

Velen gaan ervan uit dat een groot deel van de zakenreizigers zal uitwijken naar kleinere luchthavens, of vliegvelden vlak over de grens, zoals Airport Weeze. De luchthaven is al in trek bij Nederlandse vakantiegangers en zou ook een deel van de Nederlandse privéjetmarkt op zich kunnen nemen. Een woordvoerder van de luchthaven liet aan aeroTELEGRAPH weten de ontwikkelingen in Nederland op de voet te volgen. ‘Meer informatie is nodig om passende scenario’s te ontwikkelen op basis van vastgestelde feiten. In principe heeft Weeze Airport voldoende capaciteit beschikbaar’, aldus de woordvoerder.

Regionaal

Enkele Nederlandse regionale luchthavens staan te springen om zakenvluchten op te vangen. Zo gaf VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis afgelopen zomer aan dat Groningen Airport Eelde klaar is om meer privéjets te ontvangen. Meiltje de Groot, CEO van Eelde, benadrukte eerder de behoefte aan meer vluchten zodat het vliegveld meer kosten kan dekken: ‘Wij kunnen een deel van de overflow van Schiphol oppakken’. Behalve Groningen ziet Twente Airport ook graag een toename van het aantal zakenvluchten, momenteel de grootste inkomstenbron voor het vliegveld. Vorig jaar behaalde de Twentse luchthaven een recordaantal aan zakenvluchten, een stijging van dertig procent ten opzichte van een jaar eerder.