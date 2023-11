Cathay Pacific neigt naar A350

Cathay Pacific Airways komt in de zoektocht naar zes nieuwe vrachtvliegtuigen waarschijnlijk uit bij Airbus. De A350 moet de oudere 747’s uit de vloot van Cathay vervangen.

Eerder dit jaar leek Cathay Pacific nog te neigen naar de aanschaf van 777-8F’s bij Boeing als vervanging van de oudere toestellen in de vrachtvloot. De beslissing is enkele maanden uitgesteld en inmiddels lijkt Airbus betere kaarten te hebben. Dit vertellen anonieme bronnen uit de industrie aan persbureau Reuters. Cathay vertelde analisten in augustus dat het naar vrachtvliegtuigen keek en ‘verschillende kansen bleef bestuderen’. Met een mogelijke deal zou een bedrag van 1,8 miljard euro gemoeid zijn op basis van catalogusprijzen. Cathay kan echter rekenen op fikse kortingen dus dit bedrag zal lager uitvallen.

Boeing of Airbus

De keuze van Cathay Pacific voor ofwel de Airbus A350 of de Boeing 777-8F wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor het commerciële succes van de toestellen. Cathay Pacific is een van de grootste luchtvrachtvervoerders ter wereld en heeft als passagiersvliegtuig zowel de 777 als de A350 in gebruik.

Van Boeing’s 777-9, de meest moderne versie van het bekende type van de Amerikaanse vliegtuigbouwer, zijn er nog geen toestellen opgeleverd. De grootste orders zijn geplaatst door Emirates en Qatar Airways. Naast Cathay Pacific zou ook Lufthansa mogelijk geïnteresseerd zijn. De Airbus A350 is daarentegen sinds 2015 in gebruik bij verschillende maatschappijen.