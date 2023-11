Comac presenteert nieuwe C919-varianten

Comac onthulde nieuwe varianten van de C919 op de Shanghai Airshow. Volgens de fabrikant zijn ze bedoeld om te voldoen aan de verschillende operationele vereisten in en rond China.

Comac noemt de twee concepten voorlopig de C919 Stretched Variant en C919 Shortened/Plateau Variant. Volgens de fabrikant voldoet de Stretched Variant ‘aan de trend van grootschalige ontwikkeling van de vliegtuigmarkt met één gangpad’. Het verlengde toestel biedt plaats aan 210 passagiers met een twee-klassenindeling in de cabine en is daarmee een concurrent voor de A321neo en 737 MAX 10.

De kleinere machine kan worden uitgerust met 140 stoelen en kan zodoende concurreren met de A319neo en 737 MAX 7. Bovendien kan de C919 Shortened Variant worden geoptimaliseerd voor vluchtoperaties in warme gebieden en op grote hoogte. De fabrikant noemt geen andere details over de nieuwe varianten. Verkorte versie van de C919 © Comac As it seems, at the 2023 Shanghai International Commercial Aviation & Aerospace Industry Exhibition COMAC showed two C919 variants: a shortened/Plateau variant akin to the A319 and a stretched variant like the A321.



(Images via @垂直风行 from Weibo) pic.twitter.com/nJl29QWXYv— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 25, 2023

Productie

De productie van de originele C919 komt intussen op gang. Comac heeft inmiddels meer dan duizend bestellingen ontvangen voor het toestel. De grootste klant en launch customer is China Eastern Airlines. De Chinese vliegtuigfabrikant heeft sinds eind vorig jaar slechts drie C919’s geleverd aan de maatschappij. De eerste commerciële vlucht vond afgelopen mei plaats. In totaal heeft de airline een resterende bestelling staan voor 102 toestellen met opties voor nog eens vijftien machines.