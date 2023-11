Iran koopt straaljagers in Rusland

Iran heeft met Rusland een deal gesloten voor de aanschaf van helikopters en Soechoj Su-35-gevechtsvliegtuigen. Dat meldt de Iraanse plaatsvervangend minister van Defensie aan persbureau Tasnim.

De luchtmacht van Iran beschikt slechts over enkele tientallen gevechtsvliegtuigen. Deze toestellen zijn veelal van Russische makelij of het zijn verouderde Amerikaanse modellen. Daar komt nu echter verandering in. Iran, dat al enige tijd de banden met Rusland aanhaalt, schaft moderne Russische Soechoj-straaljagers aan. ‘De plannen zijn gereed voor de komst van Soechoj Su-35-gevechtsvliegtuigen, Mil Mi-28-aanvalshelikopters en Yak-130 trainingstoestellen’, zei Mehdi Farahi, plaatsvervangend minister van Defensie van Iran.

Iraanse piloten worden reeds getraind op Soechoj Su-35-straaljagers en zal deze toestellen nu ook snel in ontvangst nemen. Voor de Iraanse luchtmacht, die doorgaans vanwege internationale sancties niet over moderne vliegtuigen kan beschikken, zou dit een enorme stap zijn. De Su-35 is een multi-inzetbare straaljager die ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Het toestel kwam tot stand als onderdeel van een modernisatieprogramma voor de Su-27. Op dit moment vliegen de Iraanse luchtstrijdkrachten met de Su-24 en de MiG-29 van Russische/Sovjet-makelij. Het grootste deel van de vloot bestaat echter uit zeer verouderde Amerikaanse toestellen zoals de McDonnell Douglas F-4 Phantom die nog van voor de Islamitische Revolutie stammen.