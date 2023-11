Schiphol koopt aandelen Cobot Lift

Schiphol verwerft 10 procent van de aandelen in Cobot Lift. Door mede-eigenaar van de Deense fabrikant van bagagerobots te worden hoopt de luchthaven de levering van de robots te versnellen.

Schiphol heeft aangekondigd een minderheidsbelang gekocht te hebben in een fabrikant van tilhulpen. Hierdoor streeft de luchthaven ernaar tegemoet te komen aan de eisen van de Arbeidsinspectie. Deze instantie heeft dit jaar herhaaldelijk kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden in de bagagekelder op ’s lands grootste luchthaven. Slechts de helft van de werkplekken beschikt over een tilhulp maar door defecten is dit aantal in de praktijk nog lager. Hierdoor tillen medewerkers dagelijks honderden koffers met de hand. De machines van Cobot Lift zijn ontworpen om tot 90 procent van het tilwerk over te nemen. Een aanzienlijke lastenverlichting dus.

De robots van Cobot Lift werden eerder gebruikt voor andere toepassingen, zoals in bakkerijen. Op verzoek van de luchthaven is de robot het afgelopen jaar doorontwikkeld voor het tillen van koffers. Het eerste exemplaar is inmiddels aan Schiphol geleverd, en in december volgen er nog vijf.

Druk van de Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is ontstemd over de situatie op Schiphol en dreigt met boetes tot 65 duizend euro per maand als de fysieke belasting van medewerkers niet onmiddellijk zou worden verminderd. Sindsdien zoekt Schiphol naar manieren om hier gehoor aan te geven. In juli kondigde Schiphol zo al aan negentien bagagerobots van Cobot Lift aan te zullen aanschaffen. Nu meldt de luchthaven dat het ook een aandelenbelang van 10 procent neemt in het bedrijf. Als mede-eigenaar hoopt Schiphol de robots sneller te kunnen ontvangen. Haast is namelijk geboden: Schiphol heeft zichzelf als doel gesteld voor april 2024 alle werkplekken te voorzien van tilhulpen.