A320 vliegt per ongeluk naar verkeerde stad

Een Airbus A320 van United Nigeria Airlines, die een vlucht van Lagos naar Abuja had moeten uitvoeren, is per ongeluk naar het driehonderd kilometer verderop gelegen Asaba gevlogen.

De passagiers kwamen er pas na de landing achter dat zij in de verkeerde stad waren beland. Diverse media melden dat de bemanning niet het juiste vliegplan heeft gekregen, waardoor zij naar de verkeerde bestemming zijn gevlogen.

Volgens United Nigeria Airlines is de vlucht uitgeweken naar Asaba vanwege de slechte weersomstandigheden in Abuja. Volgens de Nigeriaanse luchtverkeersleiding is dat echter niet waar. De weersomstandigheden in Abuja zouden goed zijn geweest en van uitwijken zou ook geen sprake zijn geweest.

De Nigeriaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten de A320, die inclusief bemanning wordt gehuurd van het Bulgaarse Fly2Sky, voorlopig aan de grond te houden. De maatschappij mag nog wel doorvliegen met haar Embraer ERJ-145’s.