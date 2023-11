Amerikaans militair vliegtuig neergestort

Een Amerikaanse V-22 Osprey is woensdagmiddag neergestort voor de kust van Japan. Één van de acht inzittenden is overleden. Over de overige zeven militairen is nog niets bekend.

Wat de vliegramp heeft veroorzaakt is nog onbekend. Diverse media melden dat een van de motoren van het vliegtuig in brand zou hebben gestaan en dat de piloten hebben geprobeerd om uit te wijken naar het nabijgelegen eiland Yakushima. Deze berichtgeving is echter nog niet bevestigd door lokale of Amerikaanse autoriteiten.

Het vliegtuig stortte grofweg drie kilometer voor de kust van het Japanse eiland Yakushima in zee. Enkele inzittenden zijn door vissersboten uit het water gehaald. De Japanse kustwacht en de Amerikaanse Marine zijn een zoekactie gestart naar de nog vermiste militairen.

De V-22 Osprey wordt primair gebruikt voor militaire transporten. Het toestel, dat zijn rotors kan draaien, is in staat om verticaal op te stijgen en vervolgens als een regulier vliegtuig door te vliegen. Het type heeft een twijfelachtige reputatie, zo is in augustus ook een V-22 neergestort en zijn er in 2022 twee dodelijke ongelukken geweest met een Osprey.