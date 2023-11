EasyJet wil groeien in Nederland

EasyJet is van plan om haar capaciteit op Schiphol verder uit te breiden. Het afgelopen jaar heeft de maatschappij 22 procent meer reizigers vervoerd van en naar Amsterdam dan in 2022, een trend die op basis van boekingen voor 2024 in heel Europa door lijkt te zetten.

Waar het er tot voor kort op leek dat de maatschappij tot twee vluchten per dag zou moeten inleveren op Schiphol is die beperking voorlopig van de baan. De maatschappij wil in 2024 verder groeien op de luchthaven door grotere vliegtuigen in te zetten.

De kleinere Airbus A319’s verlaten de komende jaren de vloot en maken plaats voor A320neo’s en A321neo’s. Waar de A319’s van de maatschappij plaats bieden aan slechts 156 passagiers, zijn de A320’s uitgerust met 186 stoelen en de A321’s met 235 zitplaatsen.

‘EasyJet vliegt alleen naar primaire luchthavens in Europa, waardoor we alleen kunnen groeien als we grotere vliegtuigen inzetten’, stelde easyJet-ceo Johan Lundgren. Dit komt doordat de meeste grote luchthavens de start- en landingsrechten, ook wel slots, reguleren. Luchtvaartmaatschappijen die meer passagiers willen vervoeren maar niet willen investeren in extra slots of deze niet kunnen verkrijgen, hebben grotere vliegtuigen nodig. In het licht daarvan wordt dus afscheid genomen van de A319. Dat de maatschappij behoefte heeft aan grotere toestellen is onderdeel van een trend die ook te merken is bij andere maatschappijen. Mede hierdoor is de kleinste telg van de A320-familie, de A318, nooit een groot succes geworden en blijven de bestellingen voor A319neo’s ook achter.