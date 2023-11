Eerste Airbus A321 voor Transavia beschadigd

De eerste Airbus A321neo van Transavia is in de Airbus-fabriek in Hamburg beschadigd waardoor het toestel later dan gepland afgeleverd zal worden. Het welkomstfeestje dat Transavia voor haar nieuwe toestel organiseert wordt uitgesteld naar een vooralsnog onbekende datum.

Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het toestel is en hoe lang het zal duren om te herstellen, zo heeft een woordvoerder van Transavia bevestigd aan Up in the Sky.

De eerste passagiersvluchten van de A321neo, die gepland stonden op 15 december, zullen naar alle waarschijnlijkheid alsnog door een Boeing 737 worden uitgevoerd. Eerder maakte Transavia al bekend voorlopig niet alle 232 stoelen in haar A321neo’s te verkopen, om een wissel met een Boeing 737-800, die met 189 stoelen is uitgerust, mogelijk te maken.

Transavia hoopt richting het einde van de week meer duidelijkheid te hebben over de komst van haar eerste A321neo. Wanneer het toestel wordt afgeleverd zal het enkele dagen worden ingezet voor trainingsvluchten, waarna de eerste passagiers verwelkomd kunnen worden.