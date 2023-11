‘GPS-spoofing’ brengt veiligheid passagiersvliegtuigen in gevaar

Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, maken zich zorgen over het toenemende gebruik van ‘GPS-spoofing’, waarbij ook passagiersvliegtuigen incorrecte posities doorkrijgen.

Recent zijn er in de omgeving van Beiroet, de hoofdstad van Libanon, meerdere meldingen gemaakt over incorrecte GPS-data. Ook vluchten naar nabijgelegen gebieden, zoals Cyprus, worden gehinderd door GPS-spoofing. Onder andere in de omgeving van Bagdad, Cairo en Tel Aviv worden de satellietgegevens vervormd. Diverse bemanningen hebben de afgelopen weken besloten om de GPS-ontvangers van hun vliegtuig volledig uit te schakelen om navigatiefouten te voorkomen.

Vliegtuigen beschikken over meerdere navigatiesystemen, waarvan het inertial navigation system (INS) het belangrijkste is. Dit systeem bepaalt de positie van het vliegtuig door met gyroscopen de acceleratie in diverse richtingen te meten vanaf de positie aan de gate. De nauwkeurigheid van dit systeem neemt echter af naarmate de vlucht langer duurt. Tijdens de vlucht vergelijkt het INS daarom de berekende positie van het vliegtuig met gegevens van diverse grondstations en GPS-satellieten. Wanneer er echter sprake is van GPS-spoofing kan het zijn dat de INS-data ook foutief wordt.

Lufthansa, dat komende maand haar vluchtuitvoering naar Beiroet wil hervatten, noemt GPS-spoofing een ‘serieuze belemmering voor de veiligheid van de civiele luchtvaart’. De maatschappij heeft aangegeven de situatie nauwlettend in de gaten te houden en haar piloten te trainen op het omgaan met de gevolgen van GPS-spoofing.