Airbus A380 wijkt uit door bizarre escalatie

Een Airbus A380 van Lufthansa is onderweg van München naar Bangkok uitgeweken naar Delhi vanwege een ruziënd echtpaar. Het stel is van boord gehaald waarna de superjumbo haar reis kon hervatten.

Tijdens de vlucht kreeg het stel ruzie, wat ertoe leidde dat de man ging gooien met zijn eten. Later zou de man zijn aansteker hebben gepakt in een poging om een dekentje in brand te steken. Zijn vrouw vroeg het cabinepersoneel om hulp, waarna werd besloten om uit te wijken naar Delhi.

Het stel reisde op aparte tickets en de vrouw wilde de reis in haar eentje voortzetten, wat niet werd toegestaan. In Delhi werden beide reizigers van boord gehaald. Volgens The Indian Express hoefde de politie niet in te grijpen en kon de situatie in de terminal worden opgelost. De reis naar Thailand zal het stel echter niet voortzetten, zij worden teruggestuurd naar Duitsland.

Diverse media melden dat de man dronken zou zijn geweest toen hij zich ging misdragen, dit kan echter niet worden bevestigd. De afgelopen jaren is de hoeveelheid incidenten door dronken passagiers significant toegenomen. Diverse maatschappijen schenken op bepaalde routes geen alcohol meer en er wordt strenger gecontroleerd op hoeveel reizigers aan boord drinken.