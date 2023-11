Bijzondere gebeurtenis tijdens vlucht in Boeing 747 | Video

Een Indiaas stel is getrouwd in een Boeing 747. Het koppel huurde de Jumbojet af om met 350 aanwezige gasten te kunnen trouwen op een vlucht van drie uur tussen Dubai en Oman.

De Boeing 747 in kwestie vloog voorheen voor Transaero, een Russische luchtvaartmaatschappij die in 2015 failliet ging. Inmiddels wordt het toestel ingezet voor chartervluchten door Jetex.

Het idee van Vidhi Popley en Hridesh Sainani was niet geheel nieuw. De vader van Popley trouwde zelf tijdens een speciale vlucht van Air India tussen Mumbai en Ahmedabad, waarvoor de maatschappij een Airbus A310 inzette.

‘Trouwen in de lucht was het idee van mijn vader, wat als een kleiner idee begon. Het was mijn vaders droom om zijn zoon te zien trouwen tijdens een vlucht. We spraken af met de directeur van Air India en organiseerden in 1994 een huwelijk in de lucht. Nu breng ik zijn droom naar grotere hoogte’, aldus Dilip Popley, de vader van de bruid.