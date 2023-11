Eurowings Airbus belandt in het gras | Foto

Een Airbus A319 van Eurowings is woensdagmiddag in het gras beland op de luchthaven van Hamburg. De passagiers, die uit Stuttgart afkomstig waren, moesten het vliegtuig ter plekke verlaten en werden per bus naar de terminal gebracht.

Bij het verlaten van de landingsbaan kwam de A319 op een stuk ijs terecht, wat niet te zien was vanuit de cockpit. Niemand raakte gewond en het toestel kon al snel worden weggesleept. Over eventuele schade aan het vliegtuig is nog niets bekend. Enkele Eurowings-vluchten zijn geannuleerd en de Airbus staat vooralsnog in Hamburg, waar moederbedrijf Lufthansa een uitgebreide technische dienst heeft.