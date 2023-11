Gunay Uslu verruilt D66 voor Corendon

Demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu laat haar politieke carrière bij D66 achter om terug te keren naar Corendon als CEO.

Uslu werkte eerder ook al bij Corendon, dat door haar broer Atilay Uslu is opgericht, als directeur hotel development. Begin 2022 werd Uslu gevraagd om staatssecretaris te worden voor D66. Nu ze weer terugkeert bij Corendon zal ze Steven van der Heijden vervangen, die als parttime directielid betrokken zal blijven bij het bedrijf.

‘Ik ga weer terug naar het familiebedrijf en dat voelt toch een beetje als thuiskomen. Met Corendon willen we mensen onvergetelijke ervaringen bieden, de wereld laten ontdekken. Daarnaast staan de luchtvaart en reisbranche voor grote uitdagingen als het aankomt op verduurzaming. Ik zie het als een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid om als CEO van Corendon van binnenuit te werken aan een groenere sector’, aldus Uslu

‘Ik zie Gunay als mijn gedroomde opvolger. Ze kent het bedrijf door en door en weet wat er nodig is om het succes van Corendon verder uit te bouwen. In het kabinet heeft ze laten zien dat ze een verbinder is die van aanpakken weet. Bovendien beschikt ze over ruime bestuurlijke ervaring en is de liefde voor het ondernemerschap haar als het ware met de paplepel ingegoten’, zo verklaarde afzwaaiend CEO Steven van der Heijden.