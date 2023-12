Europa neemt afscheid van Fokker 100

Het Roemeense Carpatair heeft afscheid genomen van de Fokker 100. Met het vertrek van de Fokker bij Capatair komt ook een einde aan de Fokker 100 in Europese dienst. Het was de laatste maatschappij in Europa die met het Nederlandse toestel vloog.

Carpatair heeft afscheid genomen van de laatste Fokker 100 in dienst van een Europese luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig, met registratie YR-FKB, vertrok afgelopen woensdag vanuit Timisoara naar Woensdrecht voor overdracht aan een anonieme koper. Carpatair voerde de afgelopen jaren chartervluchten uit met twee Fokker 100-toestellen. Het tweede toestel, met registratie YR-FZA, vertrok vorige week al richting Woensdrecht. FC Twente vloog afgelopen zomer nog met dat vliegtuig naar Riga voor een Europese wedstrijd.

De YR-FKB vloog van 1991 tot 2004 voor American Airlines. Deze maatschappij verkocht het toestel aan het Canadese Jetsgo. Deze maatschappij ging een jaar later failliet, waarna het bij Carpatair belandde. Nu worden de Fokkers van Carpatair vervangen door tweedehands Airbus A319’s. Deze modernere toestellen hebben een grotere capaciteit en verbruiken minder brandstof per passagier.

Steeds minder

Van de Fokker 100 zijn er tot de ondergang van de fabriek in 1996 in totaal 283 geleverd. In augustus 2009 waren nog 229 Fokker 100’s in bedrijf bij 47 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Inmiddels is dit aantal sterk afgenomen. Wie nu nog net als de voetballers van FC Twente in een Fokker 100 wil vliegen kan boarden in onder andere Australië en Iran. Ook de regering van Slowakije heeft nog twee exemplaren van het grootste Nederlandse vliegtuig in dienst.

Lees ook: Fokker 100’s voor bodemprijzen in Montenegro!