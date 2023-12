Eurowings komt met wintersportroute vanaf Schiphol

Eurowings komt dit wintersportseizoen met een nieuwe verbinding tussen Schiphol en Salzburg. Op vrijdag en zaterdag wordt heen en weer gevlogen tussen Amsterdam en de stad in Oostenrijk.

Vanaf vandaag onderhoudt Eurowings een rechtstreekse verbinding tussen Oostenrijk en Nederland. Tijdens het winterseizoen wordt twee keer per week een retourvlucht uitgevoerd door de dochteronderneming van Lufthansa met een Airbus A320.

Met vluchten op vrijdag in de ochtend en vroege middag en op zondag in de avond biedt Eurowings een nieuwe vliegverbinding voor de Nederlandse wintersportfanaat die snel naar populaire wintersportgebieden in Oostenrijk wil. ‘We zijn verheugd om de nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Salzburg en Amsterdam te openen. We hebben sterke partnerships met zowel Salzburg Airport, onze grootste Eurowings basis in Oostenrijk, als Amsterdam Schiphol Airport, waarmee we dit jaar onze 10-jarige samenwerking vieren’, zegt Eurowings CEO Jens Bischof. ‘We zijn verheugd om met de nieuwe vliegverbinding het toerisme tussen Salzburg en Amsterdam te bevorderen. Tegelijkertijd breiden we ons pan-Europese routenetwerk uit’.

Het Salzburgerland is een populaire bestemming voor natuurliefhebbers en wintersporters. Hoewel het merendeel van de sneeuwfanaten nog altijd met de auto afreizen naar de Alpen is ook het vliegtuig populair. Zeker voor de skigebieden op grotere rijafstand, zoals bijvoorbeeld in Italië, is het vliegtuig een comfortabele optie.