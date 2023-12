Geen Bombardier maar P-8 Poseidon voor Canada

Canada en Boeing hebben een overeenkomst bereikt over de koop van 14 tot 16 P-8 Poseidon patrouillevliegtuigen. De miljardendeal komt kort na de -vergeefse- pogingen van de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier om dergelijke toestellen te leveren.

In Canada wordt de vloot verouderde Aurora patrouillevliegtuigen vervangen door P-8A Poseidons van Boeing. Met de deal is zo’n 7 miljard euro gemoeid. Ook worden de bijbehorende simulatoren, infrastructuur en wapens geleverd. Ottawa had in maart contact opgenomen met Boeing en Washington over de aankoop van Poseidons en betoogde dat het vliegtuig van Boeing het enige was dat aan al hun eisen voldeed

Canada zal 14 Poseidons aanschaffen en de optie openhouden om er nog twee te kopen. De levering van de vliegtuigen wordt naar verwachting voltooid tegen de herfst van 2027. Uiterlijk in 2033 zou de hele vloot operationeel inzetbaar moeten zijn.

Geen ‘Made in Canada’

Bombardier, dat gevestigd is in de Canadese stad Montreal, zegt teleurgesteld te zijn over de beslissing. Het bedrijf had graag willen concurreren met een gemilitariseerde versie van zijn Global 6500-jet. Hoewel de Canadese regering voor de eigen vliegtuigen niet voor Bombardier heeft gekozen blijft het de vliegtuigbouwer ondersteunen. Een toestel ‘off the shelf’ bleek echter beter voor de Canadese strijdkrachten: ‘In dit geval is er een vliegtuig dat beschikbaar is en momenteel in productie is, en aan de andere kant hadden we het concept’, aldus minister van Industrie François-Philippe Champagne, reflecterend op de keuze.