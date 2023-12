GroenLinks-PvdA vs. Rotterdam-The Hague Airport

De GroenLinks-PvdA-fractie in de provincie Zuid-Holland is bezorgd over de gezondheid van de omwonenden van Rotterdam-The Hague Airport.

GroenLinks-PvdA, de grootste partij in de Zuid-Hollandse Staten, heeft vragen gesteld naar aanleiding van een recente publicatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond. In deze publicatie staat vermeld dat bewoners rondom Rotterdam-The Hague Airport het afgelopen jaar meer geluidsoverlast hebben ondervonden door vliegverkeer dan voor de coronacrisis.

‘Wat GroenLinks-PvdA betreft, staat de volksgezondheid van de omwonenden van Rotterdam-The Hague Airport onder druk’, zegt Statenlid Lars Klappe. Hij wenst onder andere te weten welke maatregelen het college neemt om de gezondheid van deze bewoners te beschermen. Klappe informeert ook naar de stappen die het dagelijkse provinciebestuur onderneemt om het aantal nachtvluchten te verminderen, dat het afgelopen jaar is gestegen naar 1308. In het laatste jaar voor de coronacrisis kwam dit aantal niet boven de 1200.

Gezamenlijk voor sluiting

Enkele maanden geleden hebben GroenLinks en PvdA hun fracties in Zuid-Holland samengevoegd, maar voor de Provinciale Statenverkiezingen van begin dit jaar waren ze nog afzonderlijke partijen. Beide partijen hadden in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat het vliegveld in Rotterdam gesloten moet worden om plaats te maken voor een “groene woonwijk”. In het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer stond ook vermeld dat GroenLinks-PvdA het vliegveld in Rotterdam wil sluiten. De kiezer in de regio heeft echter aangegeven voor het behoud van Rotterdam-The Hague Airport te zijn.