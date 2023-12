Staatsloterij zoekt met vliegtuigjes naar winnaars

De Staatsloterij is nog steeds op zoek naar mensen die een prijs hebben gewonnen tijdens de oudejaarstrekking van 2022. Vandaag zet de loterij een vliegtuig in om de gelukkigen te herinneren aan de naderende deadline.

Vandaag worden er boven meerdere provincies vliegtuigen de lucht in gestuurd om alsnog prijswinnaars op te sporen die hun Staatslot niet hebben ingewisseld. Jaarlijks komt het voor dat spelers hun winnende Oudejaarslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht, want loten die online zijn gekocht of via een abonnement worden automatisch aan de winnaar overgemaakt.

Eerder was het de bedoeling dat de campagne gisteren te zien zou zijn, maar vanwege de mist is dat een dag uitgesteld. Achter de vliegtuigjes hangt de tekst: ‘478.885 loten zoeken winnaar!’ Deze loten vertegenwoordigen een totaalbedrag van bijna 4 miljoen euro. Volgens de Staatsloterij wordt winnaars aangeraden niet te lang te wachten, aangezien prijzen uiterlijk tot 31 december 23.59 uur kunnen worden geïnd. Als winnende loten niet worden opgeëist, gaat het prijzengeld naar achttien goede doelen, NOC*NSF en de Nederlandse Staat.

Afgelopen augustus was de zoektocht naar een onbekende winnaar van een miljoenenprijs met een vliegtuig nog succesvol. Dankzij de ludieke boodschap kon de winnaar zich nog op tijd melden met zijn lot.