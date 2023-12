Kijkje achter KLM-schermen bij speciaal vervoer

Niet alleen het luchttransport van onder andere dieren, bloemen, etenswaren en gevaarlijke stoffen verlangt de nodige aandacht. Hetzelfde geldt voor het vervoer van muziekinstrumenten. Dat is zeker geen eenvoudige klus, weten ze bij KLM.

Is iemand die puur voor het plezier een instrument bespeelt al zuinig op zijn of haar gitaar, viool, cello of wat het ook wezen mag, nog meer geldt dat voor beroepsmusici. Aan hun instrumenten hangen prijskaartjes van duizenden euro’s. Vaak zijn ze oud en gemaakt van hout. ‘Om ervoor te zorgen dat het hout niet vervormt en daardoor de klank gaat beïnvloeden, is het zeer belangrijk dat de temperatuur in het vrachtruim constant blijft’, vertelt Petra Holst, Senior Business partner Communication Cargo. ‘Dit gebeurt met behulp van thermohoezen om de instrumentkisten en door de verwarming in het ruim aan te passen en steeds te checken.’ © KLM © KLM

‘Wij zorgen er steeds voor dat de juiste temperatuur ingesteld wordt in het cargoruim en dat die ook correct blijft,’ vertelt KLM-gezagvoerder Wick van Oirschot, die op 31 oktober jl. het Koninklijk Concertgebouworkest naar Tokio vloog. ‘Passagiers vragen vaak via het cabinepersoneel aan ons of hun geliefde huisdier aan boord is, en of de temperatuur goed is. Nu deden de musici dat net zo, maar dan voor hun geliefde muziekinstrumenten.’

In totaal maakten die dag 85 instrumenten in een Boeing 787 de lange reis van Amsterdam naar Tokio. Daaronder violen, cello’s, contrabassen, trombones en tuba’s. Ook de kostuums van de orkestleden en reserveonderdelen, zoals snaren, gingen mee in de belly. Met elkaar namen ze het grootste deel van de vrachtruimte in beslag, maar liefst vijf van de acht cargoplaten. De kleinere instrumenten gingen mee in de cabine. In 1962 vloog KLM met een DC-8 het Concertgebouworkest voor de eerste keer naar Tokio

Bij het vervoer van dergelijke waardevolle artikelen komt van meerdere partijen in de luchtvrachtketen zowel veel organisatie als expertise kijken. En dat niet alleen bij Cargo maar ook bij devisies als Marketing en Flight Operations. ‘Het was de twintigste keer dat we het Koninklijk Concertgebouworkest voor een vlucht naar Japan bij ons aan boord mochten verwelkomen’, zegt Frank Houben, Delegate to the Board. ‘In 1962 gebeurde dit voor het eerst, toen met de DC-8. Sinds 2013 zijn wij de officiële partner van het Concertgebouworkest. Wij hebben meer gemeenschappelijk dan je in eerste instantie geneigd bent te denken. Niet alleen de koninklijke status verbindt ons, zo ook het samenbrengen van mensen en culturen, een internationale toppositie, goede relaties met klanten en oog voor jong talent.’

Voor menigeen is de blauwe KLM-bus die passagiers die een vlucht met deze airline hebben geboekt vanuit diverse steden en ze gratis naar Schiphol brengt en vice versa, een bekende verschijning. Ter gelegenheid van het tournee van het Concertgebouworkest door Japan en Zuid-Korea, kwam het KLM-team in Japan op het idee om een dubbeldeksbus gedurende vijf dagen te laten rondrijden in Tokio. Voor deze speciale gelegenheid werd dit voertuig gehuld in KLM-blauw en Concertgebouworkest-goud. Op belangrijke plekken in de stad kon hij worden gespot. Het leukste moment om dat te doen was natuurlijk tijdens de afsluiter met een gratis miniconcert aan de voet van de iconische Tokyo Tower. © KLM

Inmiddels zit de tournee er weer op en is het Concertgebouworkest samen met hun muziekinstrumenten met KLM teruggevlogen naar Amsterdam. Met uiteraard dezelfde zorg voor hun instrumenten als tijdens de heenvlucht.