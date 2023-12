Kritiek op Schiphol-CEO: ‘Eigen koers gaan varen’

Vanaf 1 juni 2024 neemt Pieter van Oord het stokje over van Schiphol-topman Ruud Sondag. Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, is optimistisch over zijn komst.

Hij verwacht dat de relatie tussen Schiphol en luchtvaartmaatschappijen verbetert. In de afgelopen jaren lagen de twee regelmatig met elkaar over hoop. Dat begon nadat bekendgemaakt werd dat de havengelden als gevolg van de misgelopen corona-inkomsten cumulatief met 37 procent verhoogd zouden worden tussen 2022 en 2024. Daarnaast wilde Schiphol ook nog eens drie miljard euro aan luchtvaartmaatschappijen doorberekenen naar aanleiding van de vertraging van de bouw van de A-pier. De verhoudingen kwamen onder hoogspanning te staan, maar Fruitema heeft goede hoop dat die nu bijgelegd gaan worden. ‘Ik ben blij dat het geen politieke benoeming is geworden’, zegt de BARIN-voorzitter in het FD. ‘Ons oordeel is positief. Van Oord is een verbinder en heeft veel ervaring met een internationaal bedrijf. Dat betekent een scherpe focus op inkomsten en kosten.’ Van Oord gaf sinds 2008 leiding aan de internationale maritieme aannemer de Koninklijke Van Oord en is daarnaast president-commissaris van De Kuip, het stadion van de Eredivisieclub Feyenoord.

Sondag en luchtvaartmaatschappijen

In november 2022 volgde Sondag naar aanleiding van de Schiphol-chaos Dick Benschop op. De Raad van Commissarissen (rvc) kondigde aan dat hij op tijdelijke basis aangesteld werd, omdat zij meer tijd nodig had om een permanente topman te werven. Sondag zorgde niet voor een betere verstandhouding tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. De tijdelijke topman zette er onder meer op in dat vliegtuigen niet zouden mogen opstijgen tussen 0:00 uur en 6:00, terwijl tussen middernacht en 5:00 niet geland mocht worden. Daarnaast streefde hij ernaar zowel privévliegtuigen, als toestellen die voor veel lawaai zorgen te weren. Bovendien is Sondag een voorstander van een krimp van Schiphol. ‘Ruud Sondag is te veel een eigen koers gaan varen met weinig oog voor de luchtvaartmaatschappijen’, aldus Fruitema.