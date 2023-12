Nieuwkomer op MAA

Vanaf dinsdag 19 december verwelkomt Maastricht Aachen Airport (MAA) de Griekse luchtvaartmaatschappij Lumiwings.

De airline verbindt de Zuid-Limburgse stad op zowel dinsdag als donderdag met Tuzla in Bosnië-Herzegovina. Op deze vlucht wordt een Embraer E195 ingezet, een toestel dat plaats biedt aan 118 reizigers. ‘Momenteel kun je niet rechtstreeks van Nederland naar Bosnië vliegen. Dus toen Lumiwings de wens voor een directe verbinding uitsprak, waren wij meteen enthousiast. De vraag naar directe vluchten vanuit Bosnië naar Nederland is erg groot volgens de data die wij tot onze beschikking hebben’, aldus Dean Boljuncic, Head of Commercial Development van Maastricht Aachen Airport. Lumiwings is naast Corendon en Ryanair de derde luchtvaartmaatschappij die deze winter gebruikmaakt van MAA. In september verwelkomde de zuidelijke luchthaven ook al vrachtmaatschappij Saudia als nieuwe klant.

Langdurige samenwerking

De komst van Tuzla zorgt ervoor dat de luchthaven verbonden wordt met vier bestemmingen: het Spaanse Alicante en Barcelona, en het Portugese Porto. In de zomer wordt het aantal steden opgeschroefd naar acht. De route vanuit Tuzla naar Maastricht zal nu ook deel gaan uitmaken van een meerjarige samenwerking, in dit geval tussen MAA en Lumiwings. Zoals het er nu naar uitziet vliegt de luchtvaartmaatschappij het hele jaar door tussen beide steden. ‘We verwachten dat deze route met name populair is bij toeristen en bij eerste en tweede generatiemigranten uit voormalig Joegoslavië. De vraag is er, alleen het aanbod nog niet. Daar komt vanaf december verandering in’, aldus Boljuncic.

Vluchten vanuit Tuzla

Lumiwings begon haar werkzaamheden volgens Planespotters.net in 2018 en heeft momenteel drie vliegtuigen in dienst. Het betreft de E195, een Boeing 737-300 (SX-LWA) en een 737-700 (SX-LWC). De website van de luchtvaartmaatschappij laat zien dat zij vanuit Tuzla behalve naar Maastricht ook vliegt naar Stockholm, Halmstad (Zweden), Esbjerg (Denemarken), Saarbrücken (Duitsland) en dat Istanbul (Turkije) daar later aan wordt toegevoegd. Daarnaast heeft Lumiwings een netwerk in Italië tussen Foggia, Turijn en Milaan.