Airbus Beluga’s mogen naar de VS

De nieuwe vrachtmaatschappij Airbus Beluga Transport (AiBT) ontving dinsdag toestemming om vluchten uit te voeren naar de Verenigde Staten.

Het bedrijf denkt dat er een grote markt bestaat voor het vervoer van ongebruikelijk grote vracht in de VS. Airbus Beluga Transport diende eind vorig jaar daarom een aanvraag in bij de Amerikaanse Department of Transport (DoT) ‘voor een vergunning die AiBT machtigt om internationale vrachtvluchten uit te voeren voor zover toegestaan door de overeenkomst tussen de VS en de Europese Unie.’ Dinsdag kreeg de vrachtmaatschappij toestemming van de DoT. Het bedrijf start naar verwachting volgende maand met het uitvoeren van chartervluchten.

Eerder dit jaar maakte de dochteronderneming van Airbus bekend haar Air Operator Certificate (AOC) te hebben ontvangen. Bonît Lemonnier, algemeen directeur van de nieuwe airline, toonde zich erg blij met het verkrijgen van de AOC. ‘We hebben de vliegtuigen, we hebben de mensen, we hebben de faciliteiten en het certificaat. Nu kunnen we opdrachten uitvoeren als onze eigen luchtvaartmaatschappij’, zei hij eerder. AiBT beschikt momenteel over drie van de vijf BelugaST’s. De overige twee zijn nog onderdeel van de Airbus Transport International vloot. AiBT verwacht later dit jaar over vier toestellen te beschikken.

Concept

Het plan om verouderde BelugaST-vliegtuigen te verhuren aan derden bestaat al langer. De vliegtuigbouwer heeft voor haar eigen gebruik de BelugaXL, die gebaseerd is op een A330, in gebruik genomen. De op de oudere A300 gebaseerde BelugaST’s kunnen volgens Airbus nog jaren mee. De ST’s hebben gemiddeld 15.000 cycli gevlogen, terwijl ze ontworpen zijn voor 30.000 cycli.