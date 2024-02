Nederlander gearresteerd in VS na landing

Amerikaanse media melden dat een Nederlandse man op de luchthaven van Salt Lake City is aangehouden naar aanleiding van een incident tijdens een Delta-vlucht.

Delta-vlucht DL57 werd 21 januari uitgevoerd door een Airbus A330neo, registratie N413DX, van Amsterdam naar Salt Lake City. Een Nederlandse man aan boord van het toestel liet de vlucht anders verlopen dan zijn medepassagiers hadden gehoopt. Het ongeoorloofde gedrag nam een aanvang ongeveer een uur na het vertrek van Schiphol. De passagier begon een vrouwelijke medereiziger te volgen, die al snel hulp van het cabinepersoneel inschakelde. Hij raakte de vrouw continu aan, totdat ze hem wegduwde. De man benaderde vervolgens een tweede vrouw toen ze uit het toilet kwam en pakte haar ook vast. Een andere passagier en het cabinepersoneel schoten te hulp.

Omdat de Nederlander zich steeds agressiever begon te gedragen, besloot de crew hem achterin het vliegtuig op een stoel te plaatsen. Om ruimte voor hem te maken moesten ongeveer tien mensen een andere plaats in het vliegtuig zoeken. Ook daar ging het niet goed. De man spuugde op een passagier en sloeg twee andere reizigers. Voorts zou hij een stewardess in de galley hebben bedreigd. Vanwege zijn agressieve gedrag werd besloten hem met plastic handboeien (flexicuffs) vast te binden. Ook dit weerhield de verstoorder niet van het verlaten van zijn plek. Uiteindelijk werd hij met behulp van drie stoelgordels vastgezet. Na aankomst op de luchthaven werd de man gearresteerd.

Alcohol

Het komt vaker voor dat passagiers zich misdragen tijdens een vlucht. Vaak is er alcohol in het spel. Ook drugs kunnen de oorzaak zijn van onacceptabel gedrag.. Eind vorig jaar werd een man in Spanje gearresteerd nadat hij gewelddadig gedrag vertoonde tijdens een Ryanair-vlucht. De man werd uit voorzorg aan zijn stoel vastgebonden. Het is onduidelijk of de Nederlandse man in dit geval alcohol had genuttigd of drugs had gebruikt.