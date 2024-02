Opnieuw Amerikaanse F-16 neergestort

Woensdag stortte een F-16 van de Amerikaanse luchtmacht neer in zee voor de Zuid-Koreaanse kust. Het gebeurde het afgelopen jaar al vaker in de regio.

De F-16 was opgestegen van Kunsan Air Base, een Amerikaanse vliegbasis ten zuiden van Seoul. Tijdens de trainingsvlucht kreeg het toestel te maken met een nog onbekend probleem. De piloot kon de machine niet onder controle houden en maakte gebruik van zijn schietstoel. Ongeveer een uur na de crash werd hij uit zee gehaald door de reddingsdiensten. De piloot was bij kennis en is voor de zekerheid naar een ziekenhuis gebracht.

De commandant van het squadron waartoe de F-16 behoorde bedankte de Zuid-Koreaanse reddingsmedewerkers voor hun hulp. De focus ligt volgens de commandant nu op het vinden van het wrak. Verder is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash.

Derde crash

Het is al het derde ongeluk met een Amerikaanse, in Zuid-Korea gebaseerde, F-16 in een jaar tijd. Vorige maand stortte ook een straaljager neer voor de Zuid-Koreaanse kust. Het toestel was afkomstig van dezelfde vliegbasis als het vliegtuig dat woensdag verongelukte. In maart 2023 crashte een F-16 in de buurt van een andere Koreaans-Amerikaanse vliegbasis. In alle gevallen konden de vliegers hun machine op tijd verlaten. Volgens de Amerikaanse luchtmacht is er geen connectie tussen de drie ongevallen.