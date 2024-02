Bijzonder bezoek op Groningen Airport Eelde

Dinsdagavond kreeg Groningen Airport Eelde een bijzonder vliegtuig op visite. Het korte bezoek bleef niet onopgemerkt.

Het betrof een Airbus A400M Atlas van de Engelse luchtmacht, registratie ZM412. Het toestel voerde ‘s avonds een trainingsvlucht uit vanaf vliegbasis Brize Norton. Voordat de machine naar Groningen kwam had die enkele naderingen gemaakt op vliegbasis Florennes, België. Het toestel maakte in totaal drie naderingen op de Groningse luchthaven, waarna het weer richting het Verenigd Koninkrijk vertrok. Het korte bezoek bleef niet onopgemerkt. Op een gegeven moment was het de meest gevolgde vlucht op FlightRadar24.

Groningen Airport Eelde wordt niet vaak aangedaan door militaire vliegtuigen. In sommige gevallen gaat het om een voorzorgslanding. Zo landde in 2023 twee maal een F-16 op het vliegveld wegens een technisch probleem. Twee jaar eerder bracht een Airbus A330 MRTT van de Koninklijke Luchtmacht een flitsbezoek aan de luchthaven. Een van de meest opmerkelijke bezoeken was dat van een Boeing 747-400 van Atlas Air. Het toestel is weliswaar civiel geregistreerd, maar voerde een vlucht uit voor het Amerikaanse leger. De Jumbojet werd ingezet voor het vervoer van militairen die deelnamen aan Frisian Flag, een grote internationale militaire oefening op vliegbasis Leeuwarden.