CEO Boeing: ‘Serieuze uitdaging’

Boeing staat voor een ‘serieuze uitdaging’ en onzekere vooruitzichten, geeft CEO Dave Calhoun toe.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer probeert het vertrouwen in het bedrijf te herstellen, nadat een groot incident met een 737 MAX 9 voor de zoveelste keer vragen opriep over de kwaliteitscontroles bij Boeing en de veiligheid van de MAX-vliegtuigen. Tijdens de presentatie van de financiële resultaten van de onderneming bood Calhoun woensdag zijn excuses aan. De topman neemt de situatie zeer serieus en zegt dat Boeing de verantwoordelijkheid op zich nam. ‘Wij hebben het probleem veroorzaakt en dat begrijpen we. We moeten het gewoon beter doen.’

Begin januari verloor een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek een deel van de romp. Een deurplug werd uit het toestel gezogen, evenals een stoel. Bij verschillende gebruikers van de MAX 9 werden vervolgens tijdens inspecties losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot daarom het type voorlopig aan de grond te houden. In totaal werden in de VS 171 machines drie weken lang uit dienst gehaald. Calhoun schreef het probleem eerder toe aan een ‘quality escape’. Volgens critici is het echter het zoveelste serieuze veiligheidsprobleem met de MAX, en is het niet waarschijnlijk dat dit de laatste keer is geweest. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het productieproces van Boeing, en de FAA heeft de vliegtuigbouwer verboden de productie op te schalen.

Tijdens de presentatie werd de Boeing-CEO door financieel analisten dan ook onder druk gezet over de vraag wat de onrust de komende jaren voor het bedrijf zou betekenen. ‘Ik weet dat deze dingen, die van invloed kunnen zijn op de leveringsschema’s, onze klanten en investeerders kunnen frustreren, maar kwaliteit en veiligheid gaan boven alles. We gaan het rustig aan doen en zullen werknemers aanmoedigen en belonen als ze zich uitspreken om de zaken verder te vertragen, als dat nodig is’, aldus Calhoun.