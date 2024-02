Ex-Boeing-medewerkers vermijden zelf 737 MAX

Twee voormalige medewerkers van Boeing, een hooggeplaatste manager en een technicus, waarschuwen reizigers voor het vliegen in 737 MAX-toestellen.

‘Ik zou absoluut niet in een MAX-vliegtuig vliegen’, zegt voormalig Boeing-manager Ed Pierson, die tegenwoordig het hoofd is van de Foundation for Aviation Safety, tegen de Los Angeles Times. ‘Ik heb in de fabriek gewerkt waar ze werden gebouwd, en ik zag de druk die op werknemers werd gezet om de vliegtuigen zo snel mogelijk de deur uit te haasten.’ Ook voormalig Boeing-technicus Joe Jacobsen, die in het verleden ook voor luchtvaartautoriteit FAA heeft gewerkt, waarschuwt voor de toestellen nu de 737 MAX 9 in de VS weer de lucht in mag. Hij noemt het ‘voorbarig’ dat luchtvaartmaatschappijen het toesteltype weer mogen inzetten. ‘Ik zou tegen mijn familie zeggen dat de ze MAX moeten vermijden. Ik zou dat eigenlijk iedereen aanraden.’

Zijn tijd bij Boeing deed hem inzien dat Boeing het maken van winst belangrijker vond dan goede kwaliteitscontroles, aldus Jacobsen. Het is volgens hem dan ook een kwestie van tijd voordat een volgend probleem zich voor zal doen. ‘Misschien over een week, misschien over een maand.’ Pierson voegt toe: ‘Dit is een cultuur waarin geld alles is. Ze meten succes af aan het aantal afgeleverde vliegtuigen, niet aan het aantal afgeleverde kwaliteitsvliegtuigen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het gewoon wachten op een ramp.’

Een paar dagen geleden nam United Airlines als grootste gebruiker van het type de 737 MAX 9 weer volledig in gebruik, nadat de FAA daags daarvoor het groene licht gaf voor de terugkeer. Begin januari verloor een 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek een deel van de romp. Een deurplug werd uit het toestel gezogen, evenals een stoel. Bij verschillende gebruikers van de MAX 9 werden vervolgens tijdens inspecties losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot daarom het type voorlopig aan de grond te houden. In totaal werden in de VS 171 machines drie weken lang uit dienst gehaald.