KLM Flight Academy ontvangt nieuwe lesvliegtuigen

Maandag nam de KLM Flight Academy twee nieuwe Diamond DA40NG-vliegtuigen in ontvangst. De toestellen vervangen de huidige single-engine-vloot van de vliegschool.

De KLM Flight Academy bestelde vorig jaar in totaal twaalf DA40-toestellen bij de Oostenrijkse vliegtuigfabrikant Diamond. De nieuwe vliegtuigen vervangen een groot deel van de huidige lesvloot die uit Socata TB-10’en en TB-20’s bestaat. Deze machines zijn inmiddels op leeftijd en produceren in tegenstelling tot de DA40’s veel meer geluid en stoten ook meer CO2 uit. Om omwonenden en geïnteresseerden alvast kennis te laten maken met het nieuwe type organiseerde de vliegschool in november en december belevingsvluchten.

Auke Dros, directeur van de KLM Flight Academy, over de levering: ‘Met de komst van de DA40-toestellen gaan we een nieuwe periode in op de KLM Flight Academy. We zetten in op verduurzaming van onze vliegopleiding met deze zuinigere en stillere vloot. Daarnaast behouden we de ambitie om in de toekomst nog verder te verduurzamen, bijvoorbeeld met elektrische vliegtuigen. Daarin volgen we de ontwikkelingen nauwgezet.’ De overige tien toestellen worden in de loop van aankomend voorjaar geleverd.

Diamond 42

KLM Flight Academy beschikt al over vier vliegtuigen van Diamond van het type DA42. De DA42 Twin Star is een licht tweemotorig vliegtuig en iets groter dan de DA40. De huidige ‘meermotorige vloot’ wordt uitgebreid met twee machines.