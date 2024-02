Piloten staken bij KLM Cargo

De om en nabij 150 voormalige Martinair-piloten die tegenwoordig voor KLM werken, zijn donderdag begonnen met de eerder aangekondigde staking.

De vliegers worden vertegenwoordigd door vakbond AVV, die aangeeft dat vrachtvluchten van KLM door de staking ernstige vertraging kunnen oplopen. Mogelijk vallen er ook vluchten uit. Voor de passagiersvluchten heeft de staking geen gevolgen. De voormalige Martinair-vliegers proberen met het actievoeren gelijke rechten en een hoger loon af te dwingen omdat ze nog altijd niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de andere KLM-piloten.

De staking is een nieuw hoofdstuk in een al veel langer lopend conflict. Toen Martinair in 2014 werd overgenomen door KLM werden de betreffende vliegers ontslagen. Na een lange rechtszaak oordeelde het gerechtshof jaren later, in 2021, dat het ontslag onterecht was en dat KLM de piloten met terugwerkende kracht in dienst moest nemen. Toch voelen de betreffende vliegers zich nog altijd anders dan de overige KLM-piloten behandeld. Onlangs verloor de betreffende groep een nieuwe rechtszaak die ertoe moest leiden dat ze onder de cao van KLM zouden komen te vallen. Volgens de piloten bestaat Martinair niet langer als een afzonderlijk bedrijf en is sprake van een schijnconstructie, maar de rechter oordeelde dat Martinair nog steeds als entiteit bestaat steeds en een eigen cao heeft.

De vakbond AVV, die de belangen van de piloten behartigt, is daarom van mening dat er geen andere optie is dan over te gaan tot acties. ‘KLM probeert op alle mogelijke manieren onder deze uitspraak uit te komen en tracht deze piloten volledig gescheiden te houden van de rest van de KLM-piloten’, aldus AVV. Volgens de vakbond weigert het bedrijf mee te werken aan een oplossing voor de groep oud-medewerkers van Martinair.