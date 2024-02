Video: met JetBlue van Schiphol naar New York | Flight Report

Sinds enkele maanden vliegt de Amerikaanse prijsvechter JetBlue tussen New York JFK, Boston en Amsterdam. De maatschappij komt naar eigen zeggen de ‘broodnodige concurrentie’ brengen op de twee routes, die al jaren gedomineerd worden door KLM en Delta. En niet alleen dat: anders dan de gevestigde airlines voert JetBlue als eerste de trans-Atlantische vluchten naar Schiphol uit met Airbus A321LR’s. Kleinere narrowbody-vliegtuigen dus, speciaal uitgerust voor langere vluchten. Én met volwaardige business class-suites. Maar hoe is dat nou, om met zo’n kleiner toestel de oceaan over te vliegen? Zou het krapper zijn dan die volgepropte widebody’s, of valt dat eigenlijk reuze mee? Hoog tijd om het eens te proberen! Up in the Sky vloog mee in zowel ‘Core’, zoals JetBlue haar economy class noemt, als de business-class suites in ‘Mint’.

Economy (Core)

Toegegeven, het is even wennen om voor een acht uur durende vlucht in te stappen in een vliegtuig met maar één gangpad en de laaghangende bagagebakken die we van de reguliere vluchten binnen Europa kennen. Maar wat direct opvalt is dat beide typen stoelen in de Core-klasse een stuk ruimer zijn dan je normaliter in een narrowbody zou verwachten. Wij bevinden ons tijdens deze vlucht in twee van de Even More Space-stoelen, maar ook de reguliere economy-stoelen zijn bijzonder ruim. Dat heeft ook te maken met de configuratie waarin deze A321LR’s zijn uitgerust. Deze langeafstands-Airbussen bieden plaats aan 138 passagiers, waar dat er bij A321’s in de normale JetBlue-configuratie 160 tot 200 zijn. Dat komt de trans-Atlantische reizigers ten goede, want anders dan bij de meeste narrowbody-vluchten valt er over de hoeveelheid beenruimte dus absoluut niet te klagen. Sterker nog, we durven wel te stellen dat deze A321’s voor widebody’s zeker niet onder doen en wat beenruimte zelfs ruimer aanvoelen dan de grotere toestellen van de meeste maatschappijen.

Lees hier het hele verslag: ‘In een narrowbody de Atlantische Oceaan over | Flight Report’ – Up in the Sky

Business (Mint-suites)

Eenmaal aan boord van vlucht B62289 valt gelijk op dat de mooie Mint-suites, gehuld in het lichtblauw, een stuk ruimer zijn dan je in een narrowbody zou verwachten. Het strakke, fris ogende interieur van het vliegtuig gaat gepaard met een sfeervol muziekje op de achtergrond bij het boarden en een verfrissend drankje voor vertrek. Wat ook direct opvalt is de buitengewoon aardige en enthousiaste crew. Aan het enthousiasme is te merken dat de trans-Atlantische vluchten ook voor veel van hen nog maar recent zijn begonnen.

Lees hier het hele verslag: ‘In JetBlue’s unieke business class van Schiphol naar New York | Flight Report’ – Up in the Sky