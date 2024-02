Meer bekend over terugkeer en brand in KLM 777

Een Boeing 777-200 van KLM keerde vorig jaar in de februari boven de Balearische Zee terug naar Schiphol. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt nu met nieuwe details in het onderzoek.

Het toestel, registratie PH-BQO, draaide halverwege de vlucht naar het Zuid-Afrikaanse Johannesburg om als gevolg van een brand in een van de ovens achterin de 777. De OVV laat in een rapport dat anno januari dit jaar gepubliceerd werd en ingezien is door AV Herald, weten dat deze bestreden werd met zes halonbrandflessen. Het cabinepersoneel zette daarbij maskers op. Drie bemanningsleden en twaalf passagiers kregen te maken met ademhalingsproblemen. De Onderzoeksraad geeft aan dat het onderzoek nog steeds in volle gang is. Incident B777-200 "PH-BQO" on 09.02.2023 over Mediterranean; flight KLM KL-591 from Amsterdam/AMS (Netherlands) to Johannesburg/JNB (S. Africa). The plane returned back after an oven fire broke out in the galley at the rear of the cabin, emitting toxic gases. Nobody was injured. pic.twitter.com/Po6E4Dk5NN— Tomáš Semrád (@Tomas40916602) August 12, 2023

Brand in de keuken

Ongeveer ter hoogte van het Spaanse eiland Menorca ontwikkelde zich een vreemde geur in de cabine, veroorzaakt door een brand in een van de keukens. Als gevolg hiervan deden giftige gassen hun intrede in de cabine van de 777. Hierdoor moesten reizigers die achter in de machine zaten, verhuizen naar het midden. De giftige lucht bleef echter in het toestel hangen. De piloten besloten terug te keren naar Schiphol. Eenmaal gearriveerd zouden passagiers naar verluidt ‘overstuur’ en ‘geschokt’ zijn geweest. Hulpdiensten haastten zich naar de 777 en verleenden waar nodig medische hulp. De cabin crew zou traumabegeleiding nodig hebben gehad.

Direct onderzoek gestart

De Onderzoeksraad liet er geen gras over groeien en startte direct na aankomst van de 777 een onderzoek. Een team onderzoekers reisde naar Schiphol af voor de eerste constateringen. Het bestuursorgaan bestempelde het incident als ‘ernstig’. Het is vooralsnog onbekend hoe de brand in de oven heeft kunnen ontstaan.