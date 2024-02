KLM Cargo sleept eigen piloten voor de rechter

KLM heeft een kort geding aangespannen tegen vakbond AVV. Deze bond zit achter een staking van ongeveer 150 voormalige piloten van Martinair die gisteren begon. De piloten werden ontslagen toen Martinair werd geïntegreerd in KLM, maar werden later op bevel van de rechter opnieuw in dienst genomen. Nu eisen ze gelijke rechten en een hoger salaris.

KLM daagt de vakbond AVV voor de rechter om de staking door vrachtpiloten te beëindigen. De rechtbank van Haarlem zal het kort geding vandaag in behandeling nemen. Om en nabij 150 voormalige Martinair-piloten die tegenwoordig voor KLM werken zijn gisteren begonnen met een eerder aangekondigde staking. De vliegers worden vertegenwoordigd door vakbond AVV, die aangeeft dat vrachtvluchten van KLM door de staking ernstige vertraging kunnen oplopen. Mogelijk vallen er ook vluchten uit. Voor de passagiersvluchten heeft de staking geen gevolgen.

De voormalige Martinair-vliegers proberen met de actie gelijke rechten en een hoger loon af te dwingen omdat ze nog altijd niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de andere KLM-piloten. De stakende piloten vormen slechts een klein deel van de ongeveer 3500 piloten van KLM en worden uitsluitend ingezet voor vrachtvluchten. Ondanks dat verwachtte AVV eerder dat de staking aanzienlijke vertragingen in vrachtvluchten zou veroorzaken, mogelijk zelfs resulterend in geannuleerde vluchten. Voorlopig is de bond vooralsnog niet van plan zomaar te stoppen met de actie. ‘Zolang KLM blijft volharden in haar krampachtige manier om deze vliegers apart te houden van de passagevliegers, zal er van het vrachtvervoer in de komende periode weinig terechtkomen’, aldus Martin Pikaart, de voorzitter van de AVV