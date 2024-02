KLM-criticus gefileerd: ‘Op persoonlijke titel’

Voormalig staatsagent Jeroen Kremers had volgens Steven van Weyenberg, demissionair minister van Financiën, niet mogen hameren op maatregelen voor KLM naar aanleiding van het vernietigende rapport over de naleving van de staatssteun tijdens de coronacrisis.

In april vorig jaar fungeerde Kremers niet meer als toezichthouder van KLM. Ondanks dat bleef hij zich met die rol bemoeien. ‘De opdracht van de staatsagent luidde uitdrukkelijk niet het adviseren of beoordelen van eventuele handhaving door het kabinet als (een deel van de) voorwaarden van het steunpakket niet worden nageleefd’, aldus Van Weyenberg in Het Parool.

Kritiek op winstdeling

Kremers kwam in juni 2023 met een vernietigend rapport over de naleving van de staatssteun door KLM. De oud-staatsagent haakte onder meer in op structurele bezuinigingen, duurzaamheid en een verbod op winstuitkeringen. Vooral dit laatste schoot bij Kremers in het verkeerde keelgat. Het ging om een winstdeling over 2022. Hij stelde dat de voorwaarden geschonden werden, omdat KLM weliswaar de leningen terugbetaald had, maar de kredietfaciliteit nog van kracht was. Daarnaast vulde Kremers aan dat ‘KLM nog altijd te veel geld uitgaf’ en ‘dat maakte het bedrijf kwetsbaar’.

Geen juridische stappen

Naar aanleiding van dit rapport overwoog Sigrid Kaag, de eerdere demissionair minister van Financiën, juridische stappen tegen KLM. In oktober vorig jaar schreef ze echter een brief waarin stond dat juridische adviseurs nagegaan waren of de luchtvaartmaatschappij alsnog gedwongen kon worden de voorwaarden na te leven. Daaruit bleek dat de juristen van mening waren dat de gesloten overeenkomst tussen de Staat en KLM niet concreet genoeg was waardoor een rechtszaak een geringe kans van slagen had.

Kremers vond echter dat die bevindingen gebaseerd waren op ‘onjuiste en onvolledige aannames’. Die kritiek had hij echter volgens Van Weyenberg niet mogen geven. ‘Mijn ambtenaren hebben hem dat destijds aangegeven. Desondanks heeft de voormalig staatsagent hier uitspraken over gedaan. Gegeven zijn mandaat en de beëindiging van zijn opdracht, beschouw ik deze als opmerkingen op persoonlijke titel’, aldus de demissionair minister van Financiën.