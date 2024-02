Rusland: ‘IL-76 neergeschoten met Amerikaans systeem’

Russische onderzoekers claimen bewijs te hebben dat aantoont dat het Oekraïense leger vorige week een Russisch militair transportvliegtuig van het type IL-76 heeft neergehaald middels een Amerikaans Patriot luchtafweersysteem.

Op 24 januari stortte een Russisch IL-76 transportvliegtuig neer. Volgens Rusland zijn daarbij alle 74 inzittenden, waaronder 65 Oekraïense krijgsgevangenen die onderweg waren naar een gevangenenruil, om het leven gekomen. Moskou legt de schuld van het voorval neer bij Kyiv. Nu komt het met meer informatie ter ondersteuning van deze beschuldiging.

Russische onderzoekers publiceerden gisteren beelden van lichaamsdelen waarvan ze zeiden dat deze bewezen dat degenen aan boord Oekraïense militairen waren. De Russische Staatscommissie voor Onderzoek verklaarde in een verklaring dat Oekraïense soldaten in het gebied van Lyptsi in de regio Kharkiv twee raketten op het vliegtuig hadden afgevuurd.

‘De op de plaats delict in beslag genomen raketfragmenten zijn, volgens hun ontwerpeigenschappen, geometrische kenmerken en beschikbare markeringen, structurele elementen van de MIM-104A grond-luchtraket uit het Patriot-systeem van de Verenigde Staten (…) vervaardigd door Raytheon’, verklaarde de commissie. In een korte video waarin onderzoekers enkele van de 116 raketfragmenten op de grond inspecteerden op een niet-gespecificeerde locatie is te zien dat op een van de fragmenten ‘ATRIOT’ staat. Ook president Poetin bespreekt het vermeende gebruik van de Patriot

Oekraïne heeft niet onmiddellijk gereageerd op de verklaring van de onderzoekscommissie. Eerder wilde Kyiv noch bevestigen noch ontkennen dat het het vliegtuig heeft neergehaald. Oekraïne roept op tot een internationaal onderzoek. De komst hiervan ligt echter niet in de lijn der verwachtingen daar het toestel boven in Russisch-bezet grondgebied is neergeschoten.

Nederland en de Patriot

Nederland besloot in januari 2023 Patriot lanceerinrichtingen te gaan leveren aan Oekraïne. Dit besluit werd genomen om Oekraïne te helpen bij het afslaan van Russische aanvallen op de zogeheten kritische infrastructuur. In oktober 2023 werd besloten extra lanceerinrichtingen te doneren aan Kyiv.