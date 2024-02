Turkije wil óók Eurofighter Typhoon

Turkije is nog steeds geïnteresseerd in de aankoop van 40 Eurofighter Typhoon-straaljagers, zo verklaarde een functionaris van het Turkse ministerie van Defensie gisteren. Het nieuws is opvallend aangezien de Verenigde Staten net de verkoop van F-16’s aan Ankara hebben goedgekeurd.

In november gaf Turkije aan in gesprek te zijn met Groot-Brittannië en Spanje om Typhoons te kopen. Deze weg werd bewandeld nadat een deal rond de aanschaf van F-16’s in de VS onzeker was geworden. Duitsland, een van de partners achter de Typhoon, was echter ook tegen de verkoop van het wapensysteem aan Turkije.

Vorige week heeft de regering van de Amerikaanse president Joe Biden het Amerikaanse Congres formeel op de hoogte gebracht van haar voornemen om door te gaan met de verkoop van 40 Lockheed Martin F-16’s en bijna 80 moderniseringskits aan Turkije. Dit gebeurde een dag nadat Ankara de volledige ratificatie van het NAVO-lidmaatschap van Zweden had afgerond. Met dit nieuws leek de aanschaf van de Typhoon definitief van de baan. Aldus een anonieme functionaris van het Turkse ministerie van Defensie is niets echter minder waar: ‘we hebben nog steeds interesse en we verwachten een positieve houding van het consortiumlid Duitsland aangaande dit onderwerp’.

De Eurofighter Typhoon-straaljagers worden gebouwd door een consortium van Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Spanje, vertegenwoordigd door Airbus, BAE Systems en Leonardo. Turkije, dat zijn luchtmacht wil moderniseren, ontwikkelt ook zijn eigen nationale gevechtsvliegtuig KAAN, in samenwerking met BAE. Het NAVO-land is een van de grootste operators van de F-16 van Lockheed Martin.