Lufthansa A380 wijkt op dezelfde route uit

Een Airbus A380 van Lufthansa maakte een ongeplande landing op Parijs Charles de Gaulle wegens een medisch noodgeval.

De Superjumbo, registratie D-AIML, vertrok gisterenmiddag 12:30 uur vanuit München Airport in de richting van Los Angeles. Na een uur te hebben gevlogen begaf de A380 zich boven het westen van Frankrijk. Op dat moment deed een medisch noodgeval aan boord zich voor. Het zou gaan om een ‘acute’ zieke passagier. Ter hoogte van het eiland Jersey werd besloten terug te keren richting land.

Door een medisch noodgeval week de A380 uit naar Parijs Charles de Gaulle © Flightradar24.com

Squawk code 7700

Parijs Charles de Gaulle, een luchthaven circa 800 kilometer verwijderd van München, was de gegadigde om een ongeplande landing te maken. Op weg naar de grootste luchthaven van Frankrijk gaven de piloten de squawk code 7700 af. Dit signaal wordt gegeven als bijvoorbeeld een medisch noodgeval of technisch mankement aan boord zich voordoet. De A380 lijnde na de melding op voor baan 09L/27R. Daar arriveerde de machine circa twee uur na vertrek. ‘De bemanning heeft daar een reiziger overgedragen voor medische zorg’, aldus een woordvoerder van Lufthansa bij de aeroTELEGRAPH. Daarna stond de A380 ongeveer twee uur aan de grond. Het restant van de vlucht ving 16:30 uur aan. De Superjumbo landde uiteindelijk drie uur en dertig minuten later dan aanvankelijk gepland.

Ongeplande landing om dezelfde reden

Het is in één maand de tweede keer dat een Lufthansa A380 op een vlucht van München naar Los Angeles op een andere luchthaven een ongeplande landing moest maken wegens een medisch noodgeval. Vorige maand landde een Superjumbo, registratie D-AIMK, op Vancouver Airport. Dat bezoek bleef echter niet onopgemerkt, want normaal gesproken vliegt de A380 van Lufthansa niet op dat vliegveld.