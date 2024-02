777F beleeft minder rooskleurige terugvlucht

Meerdere Boeing 777F-vliegtuigen van China Airlines ondervonden afgelopen weken de positieve gevolgen van het El Niño, een natuurverschijnsel boven de Stille Oceaan met opwarmend zeewater en veranderende winden.

De hoge windsnelheden zijn voor vliegtuigen letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug. Een van die gelukhebbers is China Airlines. De luchtvaartmaatschappij vliegt onder meer als CI5116 tussen Taipei, hoofdstad van Taiwan, en Los Angeles en vice versa. Normaal gesproken bedraagt de vluchtduur tussen tien uur en dertig minuten, en elf uur. Afgelopen weken was die significant korter.

De heenvlucht duurde maar tien uur, significant korter dan zonder veranderende wind © Flightradar24.com

Kortere heenvlucht

De eerste vlucht vond vorige week donderdag plaats. De 777F, registratie B-18773, vertrok 20:45 uur lokale tijd vanuit Taipei. Boven de Stille Oceaan had het toestel de wind in de rug en liep de gemiddelde snelheid op tot 1325 kilometer per uur. Ter illustratie: een vliegtuig hanteert op kruishoogte een snelheid van 900 kilometer per uur. De 11.205 kilometer, de afstand tussen beide bestemmingen, werd in tien uur en achttien minuten overbrugd, meldt The Washington Times. Afgelopen zondag deed een andere 777F, registratie B-18771, er één minuut langer over. Afgelopen dinsdag werd een vliegtijd van tien uur en vijf minuten neergezet. Gisteren kwam er een eind aan de recordtijden: vlucht CI5116 arriveerde na elf uur in Los Angeles. Behalve China Airlines kregen ook andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Delta Air Lines en Philippine Airlines, boven de Stille Oceaan te maken met hoge snelheden en een kortere vluchttijd.

Langere terugvlucht

Zo snel als de heenvluchten gingen, zo langzaam was het gesteld met de terugvluchten. Hoewel vorige week de vlucht naar Taipei bijna veertien uur duurde, deed de 777F er afgelopen dinsdag vijftien uur en vier minuten over. Ondanks dat het vliegtuig vijf minuten voor haar aanvankelijke vertrektijd opsteeg, landde het met twintig minuten vertraging in de hoofdstad van Taiwan.