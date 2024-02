Kans voor Schiphol? ‘De wereld is veranderd’

Een krimp van Schiphol is altijd nog niet definitief van de baan. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, denkt dat de luchthaven mogelijk naar de Noordzee kan verhuizen.

Een luchthaven op zee zou volgens Fucci mogelijk een einde aan die onzekerheid kunnen maken. De verplaatsing leidt er naar verwachting toe dat de (geluids)overlast voor omwonenden afneemt en dat Schiphol mogelijk het aantal vliegbewegingen, dat momenteel voor dit jaar op 460.000 staat, kan aanhouden. ‘Als de politiek van mening is dat Schiphol niet meer in de Haarlemmermeer kan, ga dan naar de Noordzee. Wij kunnen dat aanleggen en het is mogelijk. Ik ben zelf op meerdere luchthavens op zee geweest, bijvoorbeeld in Japan, Korea en Hong Kong’, zegt hij bij De Telegraaf.

Oplossing voor onzekerheid

Het is nog altijd onzeker hoe de toekomst van Schiphol (en KLM) eruit komt te zien. Dat komt doordat het demissionair kabinet in 2022 bepaalde dat de luchthaven het aantal vluchten moest reduceren naar jaarlijks 440.000. Na felle weerstand van luchtvaartmaatschappijen middels rechtszaken is een krimp voorlopig van de baan. Doordat de laatste jaren steeds meer over een krimp gesproken werd, zou een verplaatsing naar zee volgens Fucci afgewogen moeten worden. In 2018 gebeurde dat ook al, maar toen vond voormalig KLM-topman Pieter Elbers dat plan te duur. ‘De wereld is sindsdien ook veranderd. Maar ook zo’n plan vergt een langetermijnvisie en durf uit Den Haag. Er is behoefte aan luchtvaartinfrastructuur in Nederland’, aldus de voorzitter van de ondernemingsraad van KLM.