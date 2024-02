Afname passagiersvluchten Eindhoven Airport?

In het Nationaal Programma Ruimte Defensie bestaat de mogelijkheid dat meer jachtvliegtuigen gebruik kunnen maken van Eindhoven Airport. Omwonenden verwachten nog meer geluidsoverlast.

In het programma wordt de groei van de militaire activiteiten de komende jaren geschetst. Voordat een eventuele uitbreiding op Eindhoven Airport gerealiseerd kan worden, moet eerst een Milieurapportage opgesteld worden. Bernard Gerard, woordvoerder van Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), is niet te spreken over het plan en diende dan ook een eerste negatieve reactie in. ‘Wij zien het lijk al drijven’, zegt hij in gesprek met Eindhovens Dagblad. ‘Brabant dreigt te worden opgezadeld met een onevenredig zware portie overlast. Daarom zeggen wij: kijk eerst eens elders.’

Uitbreiding Eindhoven Airport

Gerard doelt erop dat Zuidoost-Brabant de afgelopen vijftien jaar door de groei van Eindhoven Airport reeds te maken heeft gekregen door geluidsoverlast. Dat kwam onder meer door de toename van oefeningen met helikopters boven de Oirschotse Heide en vluchten met Hercules-transportvliegtuigen. ‘Defensie onderzoekt diverse locaties, onder meer een ten zuiden van de lijn Eindhoven-Venlo. Tevens wil zij de oefeningen op de Oirschotse Heide verdubbelen’, beweert hij. Bovendien is het jaarlijkse aantal vliegbewegingen op het Noord-Brabantse vliegveld sinds 2009 gegroeid van 18.000 naar 41.000.

Afname geluidsoverlast in de toekomst

In 2019 is echter gesteld dat de geluidsoverlast van Eindhoven Airport in 2030 met 30 procent verlaagd moet zijn. Een uitbreiding van de militaire activiteiten werkt volgens Gerard derhalve averechts. ‘Ook willen wij dat de groei van militaire vluchten wordt gecompenseerd door vakantievluchten vanaf Eindhoven Airport te verminderen’, aldus de woordvoerder van BVM2. Jorrit de Gruijter, commandant van vliegbasis Eindhoven, laat in een reactie echter weten dat nog niet duidelijk is hoe de (militaire) toekomst op het vliegveld eruit komt te zien.