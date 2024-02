Bekende Nederlandse betast in A330 vanaf Schiphol

De Nederlandse schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong is op een A330-vlucht van Delta vanuit Schiphol naar Salt Lake City betast door een medepassagier.

Het voorval deed zich zondagochtend 21 januari voor op vlucht DL57, uitgevoerd door een Airbus A330. De machine, registratie N413NX, vertrok 9:30 uur vanaf de Kaagbaan (06/24) in de richting van de Verenigde Staten. Rijpma-De Jong, die uitkomt voor de schaatsploeg Jumbo-Visma, zat aan boord van het vliegtuig om in Salt Lake City deel te nemen aan World Cup waar ze uiteindelijk als tweede eindigde. De medereiziger die haar lastig viel was de 19-jarige Nederlandse Darnel C., een honkbaltalent. Sinds 2021 speelt hij bij de Kansas City Royals.

Schaatsster betast

Al na een uur zou C. volgens Jumbo-Visma-woordvoerder Robert Prins in de A330 ‘raar gedrag’ hebben vertoond. De Delta-cabin crew kon het honkbaltalent rustig krijgen, maar daarna liet hij zich opnieuw gaan. Hij viel Rijpma-De Jong lastig waarna zij en Prins hem verzochten weg te gaan. ‘Maar hij bleef maar staan, waarna wij er melding van hebben gemaakt. Antoinette is toen naar voren gehaald, naar een lege stoel’, aldus de woordvoerder van Jumbo-Visma in het Algemeen Dagblad. ‘Een van onze atleten wordt lastiggevallen door deze jongeman, dus ik bemoei me daarmee. Waarna hij het gebaar maakte dat hij me naar de keel wilde grijpen.’

C. gaat door

C. bleef zich misdragen, iets wat regelmatig op vluchten gebeurt. Hij bleef handtastelijk, maakte fysiek en verbaal ruzie en spuugde om zich heen. Meerdere passagiers zochten hun heil voor in het vliegtuig. Uiteindelijk werd de 19-jarige door het cabinepersoneel vastgebonden met gordels en tie-wraps. Toen de A330 landde, werd C. door vier politieagenten van boord gehaald en naar de cel gebracht. De honkbalbond KNBSB laat in een reactie aan De Telegraaf echter weten dat zijn familie aangegeven heeft dat C. kampt met medische en psychische problemen. Ondanks dat wacht hij momenteel de strafzaak af en zou hem naar verluidt een gevangenisstraf van minimaal zes maanden boven het hoofd hangen.