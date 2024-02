Incident A350 wordt als ‘ongeval’ beoordeeld

Een Airbus A350 van Air France kreeg tijdens de landing op Toronto Pearson International Airport te maken met een tailstrike.

Het toestel, registratie F-HTYH, vertrok zondag 21 januari rond de klok van 14:50 uur in westelijke richting vanaf Parijs Charles de Gaulle Airport. Via het zuiden van Engeland en het midden van Ierland zette de A350 de route over de Atlantische Oceaan voort. Na bijna acht uur te hebben gevlogen, naderde de machine haar eindpunt. Het vliegtuig leek een veilige landing te maken, maar brak die plotseling door een onbekende reden af, blijkt uit een video die door een passagier aan boord van de A350 gemaakt is. Vervolgens maakte de machine een go around.

Tailstrike

Tijdens de doorstart kwam de achterkant van het vliegtuig volgens AV Herald in aanraking met de landingsbaan. Op een foto is te zien dat de touché vonken veroorzaakte. Daarna klom de A350 naar een hoogte van 3.500 voet om vervolgens de luchthaven van Toronto opnieuw te naderen. In tweede instantie slaagden de piloten er wel in het vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Het taxiede naar de gate waar de passagiers het toestel verlieten. An Air France Airbus A350-900 suffered a tailstrike landing in Toronto today. The crew performed a go around and safely landed 15 minutes later.



Schade aan achterkant A350

Op een foto die op het platform gemaakt is, is te zien dat de achterkant van de A350 forse schade heeft opgelopen. De terugvlucht naar Parijs Charles de Gaulle, vlucht AF351 die twee uur na de landing op het programma stond, werd geannuleerd. De A350 staat sindsdien aan de grond. Dit weekend liet de Transportation Safety Board (TSB) weten het incident als een ‘ongeval te beoordelen’. De TSB doet verder onderzoek.