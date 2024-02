Cargolux 747 wijkt uit na brandmelding

Een Boeing 747 van Cargolux die onderweg was naar Schiphol, is uitgeweken naar Shannon Airport wegens een brandmelding.

Cargolux meldde maandagmorgen op X dat vlucht CV6236 van Miami naar Amsterdam is uitgeweken naar Shannon Airport in Ierland. Het toestel deed ten westen van de Ierse kust een noodmelding. De ongeplande tussenlanding werd gemaakt nadat een brandmelder op het hoofddek was geactiveerd. De Boeing landde veilig op de Ierse luchthaven. Het vliegveld was kort gesloten omdat de 747 de baan blokkeerde. Twee Ryanair-vluchten weken daardoor uit naar andere luchthavens.

De drie piloten evacueerden het toestel via een noodglijbaan en zijn ongedeerd. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een vals alarm. Het luchthavenpersoneel heeft het vliegtuig vervolgens naar een platform gesleept. De vlucht werd uitgevoerd door een Boeing 747-400, registratie LX-NCL. De machine werd in 2020 van een retro-kleurenschema voorzien ten behoeve van het 50 jarig jubileum van Cargolux. #ShannonAirport has closed following Cargolux flight CLX94K’s diversion to Shannon due to a Fire Indicator. The aircraft was met by Fire Services on the runway.



Because of this closure, FR93 and FR3326 have diverted to #CorkAirport following a hold.#Aviation #avgeek #emergency pic.twitter.com/eWLf1vXXEa— Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) February 5, 2024