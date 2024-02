Gevolgen voor vrouw die naakt ging in A321 | Video

Een vrouw die op een A321-vlucht van Frontier Airlines dreigde te urineren en zich blootgaf, is beschuldigd van ‘onfatsoenlijke blootstelling’.

Het incident deed zich 20 november vorig jaar voor op de binnenlandse vlucht F9 4944 vanuit Orlando in de richting van Philadelphia. De A321, registratie N715FR, steeg 13:00 uur lokale tijd op. Aan boord zat een 60-jarige passagier. Tijdens de vlucht kreeg ze twee alcoholische drankjes geserveerd. Alles leek toen nog vlekkeloos te verlopen, totdat de A321 haar bestemming naderde. De vrouw stond op en zei dat ze moest plassen. Op dat moment was het signaal met ‘stoelriemen vast’ aan. Bizarre moment feral pulls down her pants mid-flight to go urinate on the floor… disgruntled Frontier Airlines passengers were in for a sight on a recent flight where a woman pulled down her pants to relieve herself mid-aisle.https://t.co/aDnprvBfNE pic.twitter.com/aER0u1NKxR— Dane (@UltraDane) November 22, 2023

Vrouw dreigt te urineren

Het cabinepersoneel gaf aan dat de passagier nu niet meer naar het toilet kon. De 60-jarige ging daarop door het lint. Ze begon te schreeuwen en vloeken tegen de stewardess die haar opdroeg weer te gaan zitten. Vervolgens zei ze tegen haar medereizigers: ‘Sorry, allemaal’, waarna ze haar broek en onderbroek naar beneden liet zakken en deed alsof ze in het gangpad ging urineren. Daarna deed ze haar kleren weer aan en bleef ze tegen alle inzittenden schelden. Alsof dat nog niet genoeg was, wilde ze de deur van de A321 openmaken en dreigde ze passagiers te vermoorden. Direct na de landing kwam de beveiliging eraan te pas, terwijl de gezagvoerder de andere reizigers vroeg nog even te blijven zitten.

Gevangenisstraf op de loer

Na het incident in de A321 werd de vrouw volgens NBC Philadelphia aangeklaagd wegens het ‘tegenwerken van het cabinepersoneel, mishandeling en onfatsoenlijke blootstelling’. Als de 60-jarige reiziger schuldig bevonden wordt, kan haar een gevangenisstraf tot maximaal 21 jaar en drie maanden boven het hoofd hangen, gevolgd door een periode waarin ze tot drie jaar na haar vrijlating onder toezicht komt te staan. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat haar een boete van omgerekend iets meer dan drie ton te wachten staat.