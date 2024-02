Nederlandse luchtmacht dropt goederen boven Gazastrook

Nederland heeft voor het eerst hulpgoederen boven Gaza gedropt. De missie werd uitgevoerd met een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht.

In samenwerking met Jordanië zijn er voor het eerst Nederlandse medische hulpgoederen en voedsel boven Gaza gedropt. Het is de eerste keer dat Nederland op deze manier hulp levert aan Gaza. Om de missie uit te voeren stuurde de Koninklijke Luchtmacht een C-130 Hercules, registratie G-273, naar Jordanië. Behalve Nederlandse goederen betrof het ook Jordaanse voorraden. De dropping vond plaats in de buurt van het Jordaanse veldhospitaal in Gaza en was afgestemd met Israël. Nederland is niet het eerste westerse land dat een dropping uitvoert boven Gaza. Frankrijk deed hetzelfde eerder dit jaar. Vandaag heeft @Defensie samen met Jordanië een succesvolle air drop uitgevoerd boven Gaza. Het betreft medische hulpgoederen voor een ziekenhuis in Gaza. Defensie blijft paraat staan om meer humanitaire hulp te bieden. pic.twitter.com/QPEPJxX9J1— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 4, 2024

Oefenen

Om dergelijke missies uit te voeren oefent de luchtmacht ook in Nederland met het droppen van vracht. Een goed voorbeeld is de internationale oefening ‘Falcon Leap’, die jaarlijks in Nederland wordt gehouden. De oefening is met name bedoeld om de verschillende nationaliteiten samen te laten trainen. Door samen te werken tijdens zo’n oefening, raken de militairen vertrouwd met elkaars materieel en procedures. Tijdens de eerste week van Falcon Leap wordt over het algemeen geoefend met het droppen van vracht. Iets dat ook van toepassing is bij de droppings in Gaza.