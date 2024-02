Piloten in actie tegen concept Airbus

Nederlandse piloten verzetten zich sterk tegen concepten van Airbus, Dassault en Cathay Pacific om in de toekomst met één piloot in de cockpit te vliegen.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt het ‘een onverantwoorde en onnodige gok met de vliegveiligheid’ en gaat daarom actie voeren tegen de ontwikkeling. Dat gebeurt onder het motto ‘Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht!’ De vereniging roept tegenstanders op een petitie te ondertekenen.

Er bestaan momenteel twee concepten voor vliegen met één piloot. Bij de eerste variant voeren twee piloten de start en landing samen uit, maar is er tijdens de kruisvlucht slechts één vlieger in de cockpit zodat de ander kan rusten. Bij het tweede idee wordt de hele vlucht uitgevoerd door één piloot en krijgt die hulp van meer technologie of een ‘remote crewmember’ vanaf de grond. De vliegtuigbouwers willen de eerste variant al binnen drie jaar toepassen.

Volgens de VNV is de ontwikkeling gevaarlijk. Ze benadrukken het belang van teamwork in de cockpit. ‘Bij incidenten of voorvallen maakt de human factor het verschil. De mens bezit unieke eigenschappen, die systemen niet kunnen vervangen. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct’, aldus de vereniging. Ook kan nu, als een piloot onwel wordt, de ander nog ingrijpen. ‘Het weghalen van een vlieger uit de cockpit verhelpt geen veiligheidsprobleem, maar creëert er juist één.’

